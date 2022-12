La reacción de Mauro Icardi ante el apasionado beso entre Wanda Nara y L-Gante

Tras la difusión del apasionado beso entre Wanda Nara y L-Gante en un auto al salir de un restaurante, la mirada quedó también puesta en la reacción que tendría Mauro Icardi frente a las elocuentes imágenes y luego de llegar a nuestro país junto a sus hijos para intenar recomponer su pareja.

En diálogo con Intrusos (América), Marina Calabró y Ana Rosenfeld compartieron sus impresiones en el día del cumpleaños de ambas sobre el tema desde un móvil. “Voy a hacer un resumen, sé lo que sabemos todos, que cuando Icardi se enteró que Wanda estaba cenando con L-Gante en la costanera no le gustó nada y habría habido una mediación. Pero de eso no sé mucho porque recién llegué y no pude hablar con Ana, no lo pude chequear con la mediadora oficial pero entiendo que fue telefónica”, señaló Calabró.

Entonces Rosenfeld, amiga y abogada de Wanda Nara detalló: “Anoche, a las 12 y un minuto recibí un mensaje y me dije ‘Mauro se acordó de mi cumple’, pero no, decía ´Ana, ocupate´”.

Por su parte, Guido Zaffora, remarcó sobre Mauro Icardi: “Mientras ellos cenaban en su primera cena a solas, sin ninguna persona alrededor, le llegó esa foto a Mauro que estaba en Santa Bárbara -en la casa familiar- cuidando a los chicos y la llamó a Wanda y le empezó a pedir cosas que antes no le había pedido por el tema de la separación. El miedo era que se apareciese en el restaurante, antes Icardi quería operativo reconciliación, ahora está todo mal. Le dijo: ´¿qué hacés ahí, mientras tus hijos están acá?¨”.

Luego, cuando le preguntaron a la abogada sobre su intervención en el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con L-Gante de por medio, Ana Rosenfeld aclaró: “En nada, mandándoles un beso a los dos. A Mauro por un lado, a Wanda por el otro, diciéndoles gracias por tenerme en cuenta el día de mi cumple, por quererme tanto y por pedirme ayuda”.

En tanto que sobre el reciente viaje de Nara e Icardi para intentar recomponer la pareja, la letrada explicó: “Hice un posteo sobre todo lo que se venía diciendo. Ir a Maldivas no implica una reconciliación, implica buscar un lugar lindo, solos, alejados del mundo, de los negocios para ver si podés recuperar una pareja. Si no funciona, no funciona en Maldivas tampoco”.

Finalmente, cuando la periodista Nancy Duré le preguntó a Ana Rosenfeld sobre la falta de límite de Mauro Icardi al persistir en la idea de seguir con Wanda Nara cuando ella ya se muestra a los besos con L-Gante, la entrevistada respondió: “No estoy en la cabeza de Mauro, hablo con él todos los días, entiendo y siento lo que él siente pero también entiendo lo que dice Wanda, así que ya es un tema de respetar decisiones y hoy por hoy están los dos con decisiones distintas. El comunicado oficial sigue estando vigente, no hay ninguna comunicación distinta. Están separados”.