La escandalosa pelea de Mauro Icardi contra una influencer

En medio de sus románticas vacaciones con Wanda Nara en las Islas Maldivas, Mauro Icardi se tomó un momento para reaccionar con mucho enojo a un comentario que hizo una influencer en Instagram.



Ni siquiera estar en un paraíso le genera tranquilidad y paz a Mauro Icardi, porque ni la reconciliación con Wanda, ni el tiempo con sus hijas Isabella y Francesca, ni la playa y el relax hacen que deje de estar pendiente de las redes.



En ese contexto, el delantero del Galatasaray de Turquía no pudo disimular ni un poco su enojo y fastidio por los comentarios provenientes de una cuenta de Instagram que suele compartir información del mundo del espectáculo.





Es así como ante una publicación que realizaron desde la cuenta de Instagram Gosspeame, por parte de la influencer que se hace llamar Pochi en sus redes sociales, Mauro Icardi estalló de furia.



“¿No siente que hay mucho beboteo por las redes por acá? Este es el likeador sin seguir. Mmmm, dijo la muda”, decía el comentario de la publicación, en la que se venían las dos últimas fotos que había subido Mauro.



Al encontrarse con ese posteo, Icardi salió con los tapones de punta, se olvidó de sus vacaciones paradisíacas y estalló con todo. “¿Vos decís?”, le respondió, agregando un emoji de la manito haciendo “montoncito”.





No obstante, eso no fue todo por parte de Icardi, que luego sí arremetió con todo contra la influencer Pochi, a quien, aparentemente, ya tenía registrada por comentarios en anteriores oportunidades.



“Te noto un poco resentida en cada posteo que me dedicás. Me parece que te comiste el papel, ni mi mujer me hace tanto planteo como vos. Te mando un beso”, le dijo un enojado Mauro Icardi.