Wanda Nara reveló el verdadero motivo de su separación de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi transitan una inesperada reconciliación. Por estos días, el matrimonio se encuentra disfrutando de unos días de relax en las Islas Maldivas, una especie de tregua luego de las polémicas semanas en las que la empresaria anunció el divorcio.

Desde entonces, a ella se la vinculó con L-Gante y a él con un par de modelos turcas. Sumado a esto, Ana Rosenfeld, amiga y abogada de la empresaria aseguró en la mesa de Mirtha Legrand que tenía pautado viajar a Turquía para acelerar los trámites de la separación.

Por su parte, y mientras la pareja disfruta de su reconciliación, Wanda compartió en sus redes una entrevista que realizó para la edición italiana de Vanity Fair. Allí fue terminante respecto a los motivos que la llevaron a pedirle el divorcio.

"A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó", expresó la empresaria. Recordemos que Wanda participó de ¿Quién es la Máscara? (Telefe) y lleva adelante sus marcas de cosmética e indumentaria.

De acuerdo a su testimonio, este fue uno de los motivos que llevaron a la crisis de pareja. "Entrena dos horas al día, el resto del tiempo está en casa. Él puede ayudarme con los niños, ¿verdad?", se preguntó. "Pero vive en el mundo del fútbol, donde trabajan pocas esposas y las mujeres de carrera son discriminadas", señaló diferenciándose de las "botineras".

Con respecto al affaire de Mauro con La China Suárez, la empresaria minimizó el asunto y se refirió al tema como una "tontería infantil" sobre el que aseguró haberlo perdonado. Pero a la que parece no haber perdonado es a la actriz.

Wanda Nara.

"La mujer en cuestión es muy conocida en Argentina por haber roto numerosas familias famosas. Una vez salió con un actor mientras su esposa estaba embarazada y perdió al bebé. Otro le robó el marido a una madre cuya hija había muerto poco antes", disparó contundente. "Mientras me engañaba con mi esposo, también me escribió como si fuéramos amigas. Me dijo que quería venir a verme a París", concluyó.