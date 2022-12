Dónde y de qué vive Jésica Hereñú, la ex Gran Hermano

Cuando la puerta de Gran Hermano se cierra porque la gente decidió sacar a ese participante, hay muchas otras que se abren. Así le sucedió a Jesica Hereñú, quien fue partícipe del reality en 2011 y luego logró formar una carrera consolidada en los medios.

Corría el año 2011 cuando Jesica Hereñú fue elegida para ingresar a la casa de Gran Hermano. Sin embargo, su paso por la misma fue corto, ya que decidió salir por voluntad propia ante distintos desencuentros con Cristian U, quien tiempo más tarde se iba a consagrar como ganador.

Pese a su pronta salida, una vez fuera de la casa más famosa logró comenzar de a poco a construir su carrera dentro de los medios. Primero comenzó con obras teatrales, también modeló, hizo tapas de revistas y hasta llegó a conducir programas de televisión.

Hoy en día, se encuentra residiendo en Estados Unidos, consiguió trabajo en Miami, en donde vive felizmente con su novio. Se trata de Sean van Bibber, con quien se casó hace poco más de un año.

“Al salir de GH tuve mucha exposición junta, y en ese momento una queda medio a la deriva y decidiendo qué hacer. Estuve en el medio, que es algo que me gustó mucho, pero también había cosas que no me gustaban”, comentó Jesica Hereñú, en diálogo con Teleshow sobre cómo le fue una vez fuera de la casa.

En cuanto a cómo es su vida actualmente, contó: “Hace unos años decidí venir a Miami de vacaciones y luego de eso, tenía unas propuestas laborales y decidí quedarme. Ya me alejé del medio, porque el medio es un lugar donde hay que estar y mantenerse. Aquí, a lo largo de los años, cambié mucho de mí y decidí hacer otras cosas”.

Una vez instalada en Miami, la lejanía con su país le produjo la necesidad de conectarse espiritualmente y por eso cambió de curso su vida: “Comencé a necesitar respuestas, a preguntarme a mí misma muchas cosas, y en sueños o imágenes ellas aparecían. Comencé realizando cursos de sanación energética. Estudié diferentes técnicas y sigo haciéndolas”.

“Hoy en día tengo mi empresa de terapias, pero mi meta el día de mañana es dar clases para que la gente aprenda a saber que es la única dueña y responsable de su vida, y si uno comprende de dónde viene lo que nos sucede y para qué, somos los creadores de cambiar todo”, confesó Jesica Hereñú respecto a lo que se dedica hoy en día.