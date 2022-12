El emotivo mensaje de Rodrigo de Paul a Tini tras ganarle a Países Bajos

El Mundial de Qatar sigue dándonos grandes emociones y la Selección Argentina viene de vivir una jornada muy especial y frenética, plagada de nervios y felicidad. La victoria sobre Países Bajos, por penales y en cuartos de final, nos deja una vez más dentro de los cuatro mejores equipos del mundo y ahora habrá que pensar en el juego de semifinales ante Croacia.

Este viernes resultó ser un día muy especial para todos, y con las emociones a flor de piel se habló mucho de lo que vivió el equipo en antes y durante el partido. En la previa al encuentro frente a los holandeses, se había puesto en duda la presencia de Rodrigo de Paul en el mediocampo por una lesión, y eso ya desataba una serie de especulaciones.

Es por eso que para el motorcito de la Selección y el mejor aliado de Lionel Messi fue un partido especial, ya que trabajó mucho para llegar bien a dicho compromiso y de hecho la rompió jugando casi 70 minutos. Luego lo reemplazaron para preservarlo, pero sin dudas respondió dentro de la cancha como lo hacen los que más saben: con su juego y buen fútbol.

A De Paul le dolió mucho que lo cuestionen y pongan en duda. Es por eso que en la sala mixta de prensa salió a disparar contra aquellos que sembraron interrogantes acerca de su estado físico: "Tiene que pasar algo muy grande para que yo no juegue por esta Selección", se descargó.

Pero el mediocampista no solamente tuvo su oportunidad de réplica a través de los micrófonos post partido, sino que además lo hizo mediante las redes sociales y con un gran romántico mensaje para su novia, Tini Stoessel, que siempre lo bancó en esta.

"Gracias por tu fortaleza ante las injusticias", le dijo Rodrigo a la cantante, como parte de una publicación en su feed que tenía una foto de la pareja abrazándose y mostrándose mucho cariño. Ambos fueron muy castigados por estos días, por el rendimiento del mediocampista y demás situaciones incoherentes, y es por eso que el jugador del Atlético Madrid no aguantó sus ganas de responder a todo.

"Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", comenzó relatando el posteo del mediocampista para con Tini.

Luego cerró: "Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, esperame un poquito más… Gracias. Te amo". La relación entre De Paul y Tini está en su mejor momento, y de la mano de esto la Selección sigue avanzando, contra viento y marea, y los injustos comentarios negativos que puedan llegar.