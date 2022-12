El esperanzador mensaje de la madre de Rodrigo De Paul a horas del trascendental partido: "Yo lo vi..."

Desde se conoció la molestia muscular que lo tiene a maltraer, Rodrigo De Paul encendió las alarmas de la Selección argentina en la previa del crucial partido ante Países Bajos. El mediocampista es una de las tres dudas que mantiene Lionel Scaloni para definir el equipo que irá en búsqueda de una de las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Pese a haber entrenado junto al resto de sus compañeros en la práctica de este jueves, en la que el DT lo paró junto al equipo titular, su presencia aún no está confirmada. En este contexto Mónica Ferrarotti, madre del jugador, reveló detalles de su visita a la concentración del selecionado en la Universidad de Qatar.

La madre de De Paul habló sobre la situación del mediocampista, quien arrastra molestias musculares.

Para comenzar, en su diálogo con Urbana Play 104.3 FM, se refirió las sensaciones con la que se quedó luego de su visita. "Estuve anteayer con Rodrigo y estaba bárbaro. Yo lo vi contento y perfecto físicamente". Además, añadió: "No sabíamos de dónde habían salido todas las noticias. Me llegaban mensajes preguntándome '¿qué pasa?' y yo también me lo preguntaba. No sé por qué esa alerta. Hablo todos los días con él, entrena perfecto y está todo bien".

Sobre la forma en la que vive las horas previas a un partido crucial, en el que De Paul y la Selección argentina buscarán quedar entre los cuatro mejores equipos del torneo, soltó: "Se sufre muchísimo y cada vez más. Hoy estoy súper nerviosa porque, con cada pasito, te ponés más nerviosa y más ansiosa".

Para finalizar, y luego de los dichos de De Paul sobre Nicolás Otamendi (con quien comparte habitación), Mónica sentenció: "Ellos se conocen desde hace diez años porque fueron compañeros en Valencia. Además, son compadres: Rodrigo es el padrino de Valentín, el hijo más chico