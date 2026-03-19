¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas que estrenan hoy y no te podés perder

El otoño se asoma, pero en las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno Proyecto fin del mundo proyecto fin del mundo peli Ryan Gosling vuelve a la pantalla grande. IMDB Sinopsis: El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol. Debe recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar de la extinción todo lo que hay en la Tierra... pero una amistad inesperada hace que quizá no tenga que hacerlo solo.

Elenco: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung, Liz Kingsman, Lionel Boyce, Isla McRae, Bastian Antonio Fuentes, James Ortiz, Orion Lee

Duración: 156 minutos

Boda Sangrienta 2 Boda Sangrienta 2 - tráiler Sinopsis: Momentos después de sobrevivir a un ataque de la familia Le Domas, Grace descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego, y esta vez acompañada por su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una oportunidad para sobrevivir, mantener con vida a su hermana y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen para hacerse con el trono, y quien gane lo gobernará todo.