El accidente que sufrió Yanina Latorre durante el partido de la Selección argentina contra Países Bajos

La Selección Argentina se metió una vez más dentro de los cuatro mejores del mundo luego de imponerse ante Países Bajos en el partido de cuartos de final de este viernes. Con mucho suspenso y como parte de un juego que en un momento se complicó mucho, nuestro seleccionado ganó la definición por penales y sigue su paso en el Mundial de Qatar.

Nadie estuvo ajeno a lo que pasó este viernes en el país de Medio Oriente, todos expectantes del destino del combinado nacional y despertando sensaciones de todo tipo en todos los argentinos que se prendieron a la pantalla de la TV para vibrar con el equipo de Lionel Scaloni.

Es por tal motivo que este viernes por la noche en LAM, el programa líder del mundo del espectáculo que se transmite por la pantalla de América TV, Yanina Latorre y sus compañeras celebraron la crucial victoria de Argentina como un fuerte desahogo.

Fue entonces cuando Yanina, que se encuentra reemplazando por estos días al conductor Ángel de Brito (se fue de vacaciones), dio lugar para contar una curiosa y extraña anécdota que le sucedió mientras seguía el partido de la Selección en horas de la tarde.

La angelita contó que vio el partido en la casa de una amiga, cerca del canal, pero sufrió un accidente escatológico. Fue tanta la emoción que se sintió en un partido límite como este, que en Yanina provocó esta sorprendente reacción y pasó por un momento incómodo.

"Yo estoy viendo todos los partidos con una amiga mía. Cuando toca fin de semana, Pilar, pero cuando toca semana y yo tengo que venir al canal, que vive en el mismo edificio que el señor Vila y Pamela, lo vemos ahí", comenzó explicando Yanina.

Fue entonces cuando Pía Shaw la interrumpió y le preguntó: "¿Es verdad que te hiciste pis encima?". A lo que Latorre no se escondió y se sinceró a pleno: "Sí, yo cuento todo. Tengo un problema, vivo el partido con el cuerpo, yo estoy ahí y soy Scaloni pero de afuera, les grito 'caminen caminen'".

Luego detalló: "Yo tomo agua y mate por cábala, pero en un momento estábamos en la cama de ella viendo el partido. De repente había tomado tanto líquido y empezamos a gritar el primer gol, me hice pis encima entera. Cuando la abracé lo sentí. Me tuve que ir, me duché la mitad del cuerpo.... Es muy común. La cábala es que nos abrazamos, nos tiramos al piso y yo abro la ventana y grito 'Vamos Argentina carajo'".