Yanina Latorre contó con lujo de detalles cómo depila las zonas íntimas de su marido

Yanina y Diego Latorre llevan 30 años de casados, toda una vida de convivencia en la que, literalmente, ya no hay secretos ni pudores entre los dos. La pareja se conoce de memoria y la confianza es tal que incluso se asisten en las situaciones más insólitas como, por ejemplo, la depilación.

Así lo reveló Yanina Latorre en medio de LAM, en un momento de “charla de chicas” que se dio entre las panelistas, mientras Ángel de Brito sigue de vacaciones en las playas de Panamá y la rubia quedó a cargo de la conducción.

Todo empezó por el comentario de una de ellas, que dijo que le cortaba las uñas a su novio, a lo que Fernanda Iglesias acotó que ella alguna vez había depilado la espalda de su marido, el productor Pablo Nieto.

“Yo necesitaba este momento de amistad”, dijo entonces Latorre, y siguió con su revelación conyugal: "A mí me gusta así, todo peludo. Pero lo recorto igual. Le recorto partes íntimas. Yo lo doy todo. Lo hago de adelante y de atrás, imagínense”.

Al notar la sorpresa y las risas de las angelitas, la mamá de Lola y Dieguito se envalentonó y sumó datos muy precisos a su momento de stand-up: "¿Les puedo contar algo…? En la bañadera, él levanta la pierna, me pongo abajo y recorto”.

“Pero él me lo hizo a mí también. Somos una pareja gaucha… ¡30 años!”, siguió. Y cuando sus compañeras quisieron saber desde cuándo se ocupa de estos asuntos estéticos, ella aclaró: “Yo soy muy metida, muy manejadora. Así que lo hago desde que entré a su casa. Yo le hice de todo a él”.

A la vez, Yanina ventiló que Diego Latorre viajó a la sede del Mundial bien depilado para no tener dramas con el calor. “Ahora a Qatar se fue prolijo. Es más higiénico, no tenés olor…”. Pero si faltaba algún dato de color, la rubia contó más detalles, a pedido de Pía Shaw.

"Tenemos una tijera que es especialmente para eso y la compartimos. No nos da asco. Yo nunca me hice la definitiva en la tira de cola porque tengo pocos pelos, pero los poco que tengo, Diego me los recorta. ¿Está mal? Prefiero que me lo haga Diego y no ir a un centro de estética", cerró, entre risas.