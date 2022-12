Yanina Latorre se refirió al acoso que sufrió por parte de jugadores de fútbol

Este lunes, Yanina Latorre estuvo al frente de LAM (América TV) en reemplazo de Ángel de Brito quien se tomó unas merecidas vacaciones. Durante el programa, la panelista protagonizó un móvil junto a su marido, Diego Latorre, quien se encuentra cubriendo el Mundial de Qatar 2022.

Durante la charla con el periodista deportivo y exjugador, la conductora reveló las situaciones de acoso que le tocaron vivir de parte de otros jugadores al comienzo de su matrimonio.

"Sabemos que él está concentrado, te invito a tomar algo, me decían, y yo no era la Yanina que soy ahora", comenzó contando Yanina, en referencia a un conocido arquero extranjero que la invitó a cenar mientras su marido se encontraba concentrado.

"Yo en ese momento era chica, era tímida, y me sentí ofendida, no sentí que me querían seducir, dije este piensa que soy una p...", aseguró indignada.

Luego, recordó una anécdota con el plantel de River. "Me acuerdo que una vez yo estaba en el hotel donde River concentraba, y Diego no estaba porque estaba en otro hotel pero yo lo esperaba ahí, y cuando sabían que no estaba me llamaban, me decían de todo", concluyó.