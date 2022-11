Los padres de Coti de Gran Hermano revelaron un dato clave de su estrategia: “Antes de entrar ella…”

Gran Hermano avanza, nada lo detiene y la posibilidad de generar una pérdida de interés no se cristalizó, todo lo contrario. El reality mantiene atrapada a una porción muy alta de los televidentes y en los últimos días tomó notoriedad Coti, con su maniobra estratégica impensada.

La correntina sacudió la modorra al elucubrar la espontánea, pero no solo se trató de destinarle votos más abultados a sus competidores, sino que se las ingenió para construir una puesta en escena y que todos creyeran que había sido Agustín.

Una movida que le salió a la perfección y terminó con la nominación voluminosa contra su compañero y que luego derivó en la eliminación de Mora de la casa. De hecho, todavía no lograron descifrar el resto de los concursantes la identidad de la persona que accionó la espontánea.

Respecto a los orígenes de esta carta que ejecutó Coti apareció un testimonio fundamental. Resulta que sus padres hablaron con Georgina Barbarossa, en el ciclo que se emite todas las mañanas por Telefe, y terminaron por deschavar la clave de su propia hija.

Desde el hogar familiar en Corrientes, los padres de la participante contaron qué hizo su heredera para aprender a moverse con maestría en el entramado del reality. “Nosotros estamos hinchados de orgullo, Constanza es traviesa, ella antes de entrar se vio todos los ‘Gran Hermano’, hizo la tarea, y es muy inteligente”, soltaron.

En la continuidad de esa revelación, el papá de Coti añadió su lectura de esa nominación intempestiva: “ ¡Así que no sé con qué se puede salir! Igual a nosotros nos sorprendió que hiciera la espontánea, no sé qué se le puede cruzar por la cabeza de acá en adelante”.

En cuanto a la personalidad de la blonda, los progenitores confesaron: “Ella es muy amiguera, tiene muchos amigos. Y en cuanto a lo del rosario, sí somos creyentes, nosotros también lo usamos. Yo me imagino que ahora los que salgan por ahí a alguno no le gusta lo que hizo, pero hay que entender que es un juego. Y la relación con el Conejo, no sabemos si es estrategia o no, pero creo que algo hay”.