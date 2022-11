La confesión de Coti a Julieta de Gran hermano: “Tuve sexo con…”

Coti y Julieta, que cada día afianzan más y más su amistad y su sociedad en el juego en la casa de Gran Hermano, mantuvieron una picante conversación sexual en la que la participante correntina le compartió una confesión.



Al parecer la crisis que mantuvo Coti con El Conejo, y que casi termina en separación, ya quedó en el pasado, dado que, según le contó ella a Julieta, finalmente tuvieron sexo dentro de la casa de Gran Hermano.



En la noche del lunes, Coti decidió romper el silencio y se confesó frente a Julieta, una de sus mayores confidentes en el programa y su principal aliada en el juego. Por primera vez, la joven contó cómo fue su experiencia con Alexís, más conocido como El Conejo.



“Es lo máximo. Lo sabía todo”, le dijo Coti durante la charla íntima a Julieta, quien dio su opinión al respecto. “¡Qué atrevido!”, respondió ella. “Y ni nos conocemos, es la primera vez”, expresó Coti.



“Fue una locura, sin hacer ruido, muy tranquilo. Fue para moverse un poco por las cámaras”, comentó Coti, quien se mostró muy feliz y entusiasmada luego de su primero encuentro sexual con el cordobés.



Inmediatamente, Coti celebró con Julieta, quien también expresó toda su alegría por lo que le estaba pasando a su amiga. “Te felicito. Entonces, hay que buscar otra forma, porque sino se aburren”, le dijo.





Coti y Julieta no sólo se afianzan como amigas y confidentes, sino que también funcionan como socias en el juego, dado que entre las dos idearon la estrategia que terminó sacando de la casa a Mora.



Asimismo, Julieta también le advirtió a Coti que no hablara demasiado de juego frente a Juliana, ya que la considera como “lleva y trae”. Y no sólo eso, sino que las dos se perfilan como las más queridas por el público.