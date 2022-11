Escrachan en Twitter a la Tora de Gran Hermano por hacer bullying

Lucila de Gran Hermano quedó envuelta en un escándalo viral a través de un hilo de Twitter en donde una joven denuncia que sufrió bullying de parte de la participante.

"uUn poco me gusta ver a la persona q me bullineó x primera vez odiada x un buen porcentaje del pais y llorando en television abierta la venganza nunca es buena pero a veces vale la pena", comienza el tweet del usuario kiarubi98, junto al video en donde la Tora dice que quiere que su compañero Agustín abandone la casa de Gran Hermano.

"kjjjj yo resentida? puedeser pero se hizo JUS TI CIA. Bueno lapucha esto c fue a la mierda asi q abro el putohilo pero antes quiero aclarar cosas", continúa textual el hilo de tweets que se ha viralizado.

Según aclara la joven "no queria cancelar masivamente a nadie lo twittee para mis 50 seguidores. 2 para los q sacan cuentas, no se si me lleva 4 o 5 años macuerdo q yo era pibita y a ella le colgaban ya".

"Probablemente ni se acuerde de mi, era un bullying estacional en la colonia de la directora d mi colegio yo era un enano gordito pre adolescente q queria juntarse con las chicas de 14/15 años xq las admiraba y pa mi eran ERMOSAS", continúa el descargo de Kia.

"Obviamente yo era lo mas cargoso del mundo y las chicas con toda la buena voluntad me incluian en las meriendas, pero x algun motivo ella no m queria ahi y lo recalcaba constantemente con indirectas y gestos q yo captaba y me ponian del orto obvi", detalla sobre el recuerdo de años atrás.

"Cuando vi q entro a gh lejos de enojo o molestia pensé q que piola, osea no soy partidaria de cancelar a alguien x algo que hizo a los 15 años ni en pedo y pensé q iba a ver a alguien direccionando piola su maldad, pero viendo lo q hizo esta semana me fastidió. Esta semana volvi a ver las actitudes q en su momento me representaron un problema o angustia, la necesidad de maltratar a alguien y molestarlo con indirectas o actitudes agresivas, la vdd no meo agua bendita y no voy a juzgar a alguien x lo q hizo a los 15 pero lo q puedo decir es q como expectadora no genero ningun tipo de empatía con ella y como persona no superó mis expectativas despues d 12 o 13 años", cuenta.

"Lejos dlapidarla como persona o cancelarla x una pavada q hizo hace una vida,me parece q juega como el orto y se hizo odiar", agregó sobre el juego de Lucila en la casa de Gran Hermano.