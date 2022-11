Cómo reaccionó Julieta de Gran Hermano cuando le contaron que Marcos está enamorado de ella

Julieta Poggio se convirtió en la favorita del público por su simpatía en Gran Hermano. Como si fuera poco, la actriz comenzó a ser vinculada en las redes sociales con rumores de romance con Marcos, uno de sus compañeros. Sin embargo, la joven rompió el silencio.

Y es que, todos se dio cuando sus compañeros le advirtieron sobre el interés de Marcos. Fue entonces que Julieta reaccionó de una manera inesperada cuando le dijeron que su compañero estaba enamorado de ella: "Pero de amigos para mí, yo me llevo bien. Qué lástima".

Fue entonces que sus compañeras lanzaron pícaras sobre el posible romance: "Para mí que Marcos está enamorado. La re mira, es re obvio. Te das cuenta de la mirada de un hombre. Ella es re fiel, se nota que es re fiel. Todo el tiempo quiere estar al lado tuyo, se te pone acá".

Como si fuera poco, el novio de Julieta realizó un fuerte descargo en las redes sociales en medio de los rumores de romance con Marcos: "No tengo problema con los tapes que pasaron ayer en el estudio. Me pareció alevoso lo que estaba diciendo Santi Del Moro. Es mi novia y sé que va a salir todo bien".

"Cuando se termine todo esto, van a cerrar la boca porque no me cambia en nada lo que digan, no me quiero comer la peli. Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli, ella es la única que entró con novio a la casa y era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla. Es lo que vende", agregó.

Y continuó totalmente indignado: "Es un mensaje medio feo el que están dando como sociedad. Se quejan de que el amor ya no existe pero incentivan masivamente a una infidelidad pública. Entiendo la idealización de la gente porque quieren ver al pibito fachero con la mina linda".

"Como pasa en las series y las películas, pero deberían tener en cuenta la parte humana. El amor existe, no sean tan envidiosos, en algún momento lo van a encontrar. Crean en el amor y sáquense el pel... de la mente", finalizó.