Mora de Gran Hermano fulminó a Juan tras su traición: “Cómo me…”

Desde que comenzó Gran Hermano no se habla de otra casa. La casa más “caliente” del país está generando muchos enfrentamientos en redes sociales y la reciente salida de Mora, la tercera y última expulsada del programa, generó mucho revuelo.

La joven de Misiones quedó expulsada por el voto de la gente en una nominación súper peleada en la que también se encontraban Agustín, Juan y Alfa. Es por ese motivo que desde el lunes viene recorriendo diversos programas hablando de su experiencia dentro de la casa.

Este martes por la noche, Mora Jabornisky visitó el piso de LAM (América TV) y se mostró muy sincera en diálogo con Ángel de Brito. La participante de Gran Hermano contó que para ella existen dos versiones del programa, la que ellos como participantes viven dentro y la que se ve fuera.

Además, reveló que el motivo por el que ingresó fue la experiencia y habló sin prejuicios del bullying y la homofobia que se vivía dentro del reality. “Si me daba cuenta que (dentro) había actitudes feas. Pero por ejemplo de mi parte, yo los encontronazos que tenía eran por reacción de otra cosa, por eso no sabía que afuera estaba tan como la mala”, expresó.

Con respecto a eso, hizo hincapié también en su sexualidad: “Estoy un poco acostumbrada a que me confundan con un varón o con una persona lesbiana, no me parece ningún insulto. Me gusta mi imagen, me gusta como soy físicamente”. Ante eso, Ángel de Brito le dijo “te echaron por minoría, por discriminada y bullying”, y ahí Mora sumó: “Por suerte comentarios míos yo adentro no los viví. Por lo que me decían a mi, nunca me hicieron preguntas de mi aspecto físico, solo novio o novia pero nada más”.

Pero lo más fuerte de su entrevista fue cuando se refirió a sus compañeros de Gran Hermano. Ante la interrogante de las angelitas, que le preguntaron para qué entró a la casa y cuál era su plan, la participante aseguró que cualquiera que uno pueda tener de ante mano se cae cuando cruza la puerta.

Eso dio puntapié a referirse de la traición que recibió dentro del reality por parte de los otros participantes, y aseguró que aunque Coti le hizo la fulminante, lo que más le dolió fue la actitud de Juan. “Pero porque la de Coti hubo un grito que aunque nos sorprendió, con La Tora creíamos que era cierto y decidimos fingir que estaba todo bien, pero Juan me sorprendió”, expresó.

“A Juan lo quería de verdad”, sumó. “¿No lo querés más?”, le preguntó Ángel de Brito y a eso respondió: “Si, lo quiero pero no comparto un montón de cosas del juego. Es un juego y si ahora lo veo, si sale acá afuera, le digo ¿cómo me cagaste así?”.