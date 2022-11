Lali Espósito confesó por qué vive en Argentina

Si ella lo quisiera, podría vivir en cualquier rincón del mundo. Sin embargo, Lali Espósito sigue eligiendo Argentina por sobre todas las cosas, buenas y malas. Ante la consulta sobre los motivos por los cuales se mantiene acá respondió con sinceridad.

Si bien su vida estuvo repleta de puntos altos, este momento en el cual la música la acompaña parece ser el apogeo de su carrera. Esto le permitiría brillar en cualquier sitio en el que decida asentarse. Sin embargo sigue firme en su país.

Ahora, Lali tiene trabajo en España, en donde estrenó una nueva serie de la cual también es productora: El fin del amor. Pese a las distintas cuestiones que le surgen no opta por plantar bandera en un lugar que no sea su país.

Es por eso que ante la consulta de Tatiana Schapiro para Teleshow, no dudó en responder con sinceridad:"Yo elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano".

"Con ese privilegio en un país que tiene un montón de conflictos como este trato de hacer lo que pueda para colaborar desde el arte, la música, las series. No le llenas la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado", explicó sobre cómo intenta ayudar desde su lugar.

"Y repito, elijo vivir en este país que tengo un montón de quejas para hacer como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví un tiempo en España que es maravilloso, pero no te cambio Argentina", aseguró Lali Espósito.

Además, explicó a qué se aferra para seguir acá: "Tenemos cosas de mierda sí, pero cosas que no hay en otro lado. Y yo hoy elijo abrazar esas cosas y estar en mi país. Yo sigo confiando en este país y hago las cosas bien en mi país porque yo soy de acá. Me parece lindo eso".

De esta manera, Lali volvió a mostrar que es bien nuestra, defendió con sus palabras lo lindo de vivir en el país y se mostró firme en su postura de mantenerse acá.