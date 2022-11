Mike Amigorena explicó por qué usa zapatos con tacos

Mike Amigorena está disfrutando por estos días de Limbo, la nueva serie de Star+, que tiene como protagonista a Clara Lago, que narra el detrás de escena de una sucesión familiar más que compleja.



Con el objetivo de saber más de su trabajo en dicha ficción, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat y dirigida por Agustina Macri. Amigorena estuvo de invitado en “Socios del espectáculo” para hablar sobre este proyecto y repasar su extensa carrera.



Si bien se hablaron de muchos temas, fue inevitable para los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hacer mención sobre la llamativa forma de vestir que tiene el actor, quien se destaca como “fashionista”,



“Cierro los ojos, abro el placard y digo: ‘Esto con esto’ y listo, se acabó”, contó el actor Mike Amigorena, generando las risas de los conductores del programa como de las panelistas del ciclo de El Trece.



“¿Es cómo caminar con eso?”, le preguntaron, haciendo referencia a los zapatos que llevaba puestos durante su visita. “Es un taco, yo vivo de alpargatas y zapatillas entonces se disfruta el cambiar. Es como andar de traje, si lo usas todos los días, lo padecés, si te lo ponés una vez cada tanto lo disfrutás”, aseguró.



“Hay looks que me favorecen más y otros donde parezco una señora. A veces la combinación o las texturas no me favorece”, dijo Mike Amigorena en tono de bromo. Mientras hablaban de sus diferentes eventos y cómo asistió lookeado a cada uno, hicieron un repaso por los mismos.





Hace unos meses, Mike fue tendencia por otro de sus looks donde estaba más “casual” que de costumbre. Si bien es hasta lógico que genere revuelo en las redes sociales por su forma de vestir, al actor no le interesa lo que puedan opinar de él.



De esta manera, Amigorena posó ante las cámaras que se encontraban en un conocido cine de Recoleta con una musculosa negra, un pantalón de joggin color gris, medias negras y unas ojotas. Como accesorio, llevó una mochila amarilla.