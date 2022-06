Mike Amigorena contó detalles de su historia de amor con Sofía Vitola, la mamá de su hija Miel

Creativo, diferente y dueño de un halo transgresor, Mike Amigorena siempre se destacó como un artista ecléctico del que poco se sabía de su vida privada, más allá de que nació en Maipú, Mendoza.

Y ahora, que acaba de cumplir 50 años en mayo de 2022, la nueva década lo encuentra muy centrado en sus proyectos artísticos y principalmente, en el proyecto familiar y amoroso que formó con Sofía Vitola, la cantante rosarina con quien es papá de Miel, su hija de 2 años, que nació un mes antes del inicio de la pandemia en la Argentina.

Hoy, Amigorena brilla en el teatro con ART, la famosa obra en la que comparte escenario con Pablo Echarri y Fernán Mirás, canta en geriátricos con su iniciativa “Jubilandia” y, en abril, celebró sus primeros cuatro años en pareja con Sofía, a quien vio por primera vez en la casa de un amigo.

“Ella es la amiga de su hija. Mi amigo me dijo ‘no te vayas que viene una amiga de mi hija y ojo que te puede gustar’. Así fue”, contó el artista a revista Gente sobre el inicio de esta relación que tuvo una primera cita muy particular y al estilo “Amigorena”.

"Fue en un recital de Radiohead, que hermoso recuerdo. Me acuerdo que no encontrábamos el baño y tuvimos que hacer pis detrás de unas estatuas… ¡Unos monumentos! Así que estuvo re linda la cita”, recordó Mike el momento en el que se enamoraron, a inicios de 2018.

Desde ese momento, el actor de Los exitosos Pells y la rosarina son inseparables, él participa en sus videoclips y ella llena de canciones su vida. Ambos suelen dedicarse cariñosos posteos en sus redes, donde comparten instantáneas de su vida cotidiana con la pequeña Miel.

“Cuatro años que me vivo de amor por vos, gracias por cada instante”, expresó Sofía en abril, junto a una selección de fotos con románticos besos. “Cuatro años que te conocí y ahí nomás me quise quedar a tu lado para proteger ese corazoncito que nos da la vida, solo para amarte”, le respondió Mike, enamoradísimo.

“Soy un tipo muy normal. Me gusta estar con Miel, mi hija, y juego a las cartas con ella. Cocino, veo televisión, me siento en el balcón.... no mucho más. Generalmente en mi casa y en la vida, soy muy tranquilo”, aseguró el artista, que aún recuerda qué fue lo que lo magnetizó de su compañera.

“Me enamoró su franqueza luminosa, su risa eterna y su mirada conquistadora”, dijo, y agregó que la vocación musical compartida es clave en su relación, que crece día a día. “Se me complica pensar en qué se sentiría estar con alguien que no se dedique a lo mismo. Es hermoso porque Sofía me canta, toca la guitarra y me acostumbré a su voz y a su música”, señaló Mike, que vive un gran momento de su vida.