El impensado retoque estético que Charlotte Caniggia se hizo en el cuello a los 29 años

De cara a lo que será su participación en el Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia no dejó pasar la oportunidad de hacerse un retoque para lucir estupenda. Sin embargo, sorprendió al dar a conocer que estaba implementando una técnica para tensarse el cuello.

En las últimas horas, Alex Caniggia, su hermano, dio a conocer un increíble cambio estético en el cual su rostro se ve totalmente distinto. La melliza no podía ser menos y es por eso que mostró qué es lo que se estaba realizando actualmente.

La novedad la dio a conocer mediante su cuenta de Instagram. Allí le reveló a sus seguidores que está intentando retocarse una parte del cuerpo con un tratamiento pocas veces visto junto al doctor de su confianza: Sergio Escobar.

“Les cuento que me estoy haciendo hilos para tonificar el cuello con el mejor. Mi doctor Sergio Escobar”, escribió la modelo en una historia de Instagram para contar los pasos que estaba siguiendo. En la foto se pueden ver los detalles del tratamiento novedoso que llevan a cabo.

El único objetivo por el cual se está sometiendo a este proceso es intentar lucir más joven. A sus 29 años, Charlotte Caniggia no quiere dejarse estar y prioriza mucho su estética para poder llegar a la tercera edad como ella lo desea.

En cuanto a los hilos, en diálogo con Paparazzi, el especialista en cirugía plástica, Fernando Felice explicó de qué se trata esto: “Los hilos de PDO lisos sirven para aportar más colágeno a la piel; y en consecuencia mejorar su tensión. Al ser colocados, generan una inflamación sub clínica que cura con cicatrización interna y en consecuencia, aporte de colágeno”.

“Se utilizan habitualmente áreas no móviles o poco móviles, como la papada, contorno mandibular, cuello, brazos, abdomen, etc. Sus resultados no son mágicos; por lo que deben estar bien seleccionados los pacientes. Se utilizan más en la prevención que en tratamiento”, detalló sobre lo hecho por Charlotte y su doctor.

Además, no tuvo pudor a la hora de revelar que también estaba a punto de aplicarse bótox en el rostro de la mano de su especialista. De esta manera, prepara los últimos retoques previo a su ingreso al Hotel de los Famosos 2.