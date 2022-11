La nueva cara de Alex Caniggia tras agrandarse la mandíbula

Alex Caniggia ya nos tiene acostumbrados a presumir desde sus redes sociales su lujosa vida. Desde autos importados, pasando por sus viajes y los gustos que se da en vida.

Pero ahora sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un particular retoque estético que se realizó en el rostro. El Emperador decidió someterse a una operación de mandíbula y mostró los resultados en su cuenta de Instagram.

"¡Qué facha, mirá esa mandíbula! Gracias a mí amigo el uno y los unos con los unos, la mandíbula del emperador te re cabió Zac Efron, Brad Pitt, Tom Cruise", disparó Alex en un video haciendo alarde de su nueva cara más angulosa.

Este cambio estético ocurre a días después de haber protagonizado junto a su novia, la bailarina Melody Luz, la portada de la revista Caras, con la que celebraron los siete meses de relación, a quien ya se la presentó a su madre durante su estadía en Europa oficializando así el romance. "Soñamos con formar una familia", dicta el textual que acompaña la foto en la tapa de la reconocida publicación.

Recordemos que a principios de octubre, Alex había vuelto a ser noticia luego de un polémico posteo que realizó en sus redes sociales. El mediático se compró un exclusivo auto importado de Alemania y lo compartió con un mensaje que causó revuelo.

"Este es mi auto, que vuela como un ave. Importado alemán. Obvio que es una nave. Que el barats no me mire que la envidia es grave", comenzó expresando junto a varias fotos que lo muestran dentro del vehículo. "Al pobre no le alcanza ni para la llave", agregó para finalizar el hermano de Charlotte Caniggia.