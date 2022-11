Cómo hizo Charlotte Caniggia para aprobar en uno de los colegios más exigentes de Europa

Charlotte Caniggia pasó buena parte de su vida en Europa. Y, al igual que sus hermanos, Alex y Axel, recibió una educación de privilegio en uno de los colegios más renombrados y exigentes.

Y así como ahora Charlotte dice sin vueltas que “odia laburar” y que solo le gusta “cuando le pagan” para poder ir al shopping, de chica le pasaba algo similar con el estudio. “Hoy en día no sé nada de nada, no me pregunten”, dijo la joven de 29 años en El Muro Infernal.

Ella, que asistió al colegio Swans, en Marbella, una institución que es considerada una de las mejores siete de España, donde sus alumnos reciben clases en inglés, de alguna manera logró superar cada instancia evaluatoria y hacerse de un título sin tocar un libro.

“No estudiaba un carajo, pero me fue bien. Nunca repetí cursos. En matemática soy la peor que hay”, reconoció Charlotte, que es una de las confirmadas para El Hotel de los Famosos 2, reality que consagró ganador a su mellizo, El Emperador.

¿Y cómo hacía para aprobar? Haciendo trampa, claro. “Tenía un amigo que se metía en la computadora y entraba a los exámenes, y ya tenía todas las respuestas”, confesó también en el programa que conducía Marley en Telefe.

De esa manera, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis obtuvo su título secundario y quedó libre para dedicarse a los realities, su verdadera carrera. Esta actitud poco comprometida también puede que se refleje en otros aspectos de su vida, como el que dejó en evidencia en el programa de Juana Viale.

“¿Vos, Charlotte, reciclás algo?”, le preguntó la actriz cuando la tuvo de invitada en sus almuerzos, recientemente. Sin filtros, la morocha dijo: “Yo, nada. Tiro todo junto”. “Yo ese mambo no lo tengo. Es un mambo, me parece”, agregó.

“El mundo ya está hecho un desastre. Por más que uno recicle… Hay tantas cosas mal que por más que uno recicle es al pedo. Me parece. Es mi punto de vista”, cerró.