Charlotte Caniggia confesó por qué ella no cuida el medio ambiente

El pasado domingo, Charlotte Caniggia estuvo como invitada en la mesa de Juana Viale, junto a Juan Minujín, Charly Alberti, Guillermina Valdés y María O’Donnell. Y, como era de esperarse, generó una polémica.



Durante la comida se habló de distintos temas y muchos de ellos eran de actualidad, entre los cuales se destacó la necesidad de una urgente toma de conciencia con respecto al cuidado del medio ambiente.



“¿Vos, Charlotte, reciclás algo?”, le preguntó Juana Viale a Charlotte Caniggia, para conocer su opinión al respecto. Sin filtros, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis respondió fiel a su estilo. “Yo, nada. Tiro todo junto”, contó.



En su intento de hacerla entrar en razón, la conductora le dijo: “Pero tenés que empezar. Un poquito de conciencia…”. Ante esto, Charlotte se mostró completamente despreocupada por el tema. “Yo ese mambo no lo tengo. Es un mambo, me parece”, contestó.



Por su parte, Guillermina Valdés intentó contribuir con Juana. “Sos la más joven de la mesa, sos la que tenés más mundo para vos”, le dijo la empresaria a Charlotte. “Pero, ¿quién hace eso? Yo no hago eso y no conozco gente que lo haga”, respondió.



Asimismo, el que también intentó aportar a la discusión fue el actor Juan Minujín, quién le preguntó si conocía “alguna cooperativa de cartoneros”. “No, no conozco nada de eso”, sostuvo la hermana de Alexander.





“¿No sabés cómo reciclan?”, insistió Minujín. Ante una nueva respuesta negativa de la mediática, el actor insistió sobre la cuestión y le preguntó: "¿Pero a los cartoneros los ves por la calle?”.



“Sí, sí. Los veo. A veces – risas – Pero no sé nada de esto”, volvió a decir Charlotte, dejando, luego, una polémica postura sobre el tema. “El mundo ya está hecho un desastre. Por más que uno recicle… Hay tantas cosas mal que por más que uno recicle es al ped… Me parece. Es mi punto de vista”, concluyó.