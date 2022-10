Charlotte Caniggia dejó plantada a Juana Viale en vivo: "Se me fue y..."

Charlotte Caniggia se prepara para la nueva temporada de El Hotel de los Famosos. Y es que su hermano fue el campeón de la primera edición y la presión que siente por mantener en alto el apellido es muy fuerte y en más de una ocasión lo dejó en claro. Sin embargo, tiempo atrás confesó que el reality no era de su estilo, pero finalmente aceptó.

Hace algunos meses, Charlotte habló de su bajo perfil mediático: "¡Por ahora! Estoy tranquila, disfruto de tener una vida así. Ya estuve un poco loca durante unos años y ahora estoy bien. Igualmente en aquel momento no sentía que eran situaciones polémicas, sino que las vivía como cosas súper normales".

"Tal vez lo que pasaba era que los medios agrandaban algo y lo hacían ver como algo ´wow´, pero yo no entendía por qué. Es difícil, todo el mundo busca su lugar. Hay que hacer un montón de cosas para que te reconozcan. Mi mamá es famosa y mi papá también, pero yo tuve que hacer un montón de programas y finalmente lo logré", agregó.

Fue entonces que Caniggia confesó: "Las críticas. Cuando una es más joven es vulnerable y la lastiman más. Una piensa “¿por qué dicen todo esto de mí?”. Ahora ya no me importan". Cabe recordar que hace algunos días atrás, Charlotte fue protagonista de un gran escándalo con su pareja.

Y es que, según revelaron, Charlotte Caniggia habría engañado a su pareja con el mejor amigo. Sin embargo, fue ella misma quien rompió el silencio: "Se hablaron muchas cosas, pero no. Ian es amigo de Roberto. Ya está, no quiero hablar del tema. Fue una cosa rara, pero no lo voy a contar".

Ahora bien, Charlotte se convirtió en la protagonista de una gran polémica en el programa de Juana Viale. Todo se dio cuando la conductora la presentó, pero cuando intentó hacerle algunas preguntas, Caniggia se fue y la dejando hablando sola.

"No, vos con tu look… Se me fue. ¡Vamos al corte! ¡Se me fue la invitada! . Te quería presentar y te fuiste", expresó Juana. Fue entonces que entre risas, Charlotte Caniggia le respondió muy incómoda: "No, me daba mucha vergüenza. Estoy nerviosa".