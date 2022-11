Sofía Gala disparó contra Gran Hermano: "Me parece..."

Gran Hermano está dando mucho de qué hablar y la mayoría de los programas en la TV se hacen eco de lo que sucede en la casa más famosa. En Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve, la que opinó sobre el reality de Telefe fue Sofía Gala.

"Yo miro cada vez menos televisión, veo a veces cuando me levanto o en el momento que ceno, y con el tiempo fui bajando. Pero realities no", señaló la hija de Moria Casán.

Y sobre el ciclo del canal de las tres bochas que encabeza Santiago del Moro, disparó: "Me parece loquísimo que después de haber estado todos quedándonos por estar encerrados en cuarentena, ahora hagan esto".

"Para mí, es un poco el nivel de locura que manejamos todos en este universo actual, donde nada tiene sentido y es un disparate. Yo no, no me metería, no me interesa ser famosa. La fama no es el lado que a mí me interesa de mi profesión", agregó.

Este domingo, un nuevo participante quedará afuera de la competencia y la definición está en manos de la gente. En placa quedaron nominados Agustín, con 19 votos en contra de sus compañeros; Daniela, con 7; Mora, con 6; Juan y Alfa con 5. Sin embargo, Daniela fue salvada por Romina, quien se ganó el título de "líder de la semana".