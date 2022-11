Cómo es la relación entre Sofía Calzetti y Benjamín Agüero, el hijo del Kun y Gianinna Maradona

Hace un tiempo que se venían corriendo rumores de crisis entre Sergio “El Kun” Agüero y Sofía Calzetti. Sin embargo, la joven modelo salió a despejar rápidamente cualquier tipo de especulación.



Lejos de esos rumores que aseguraban que la pareja no estaba pasando por su mejor momento, Sofía Calzetti no solo habló de su relación amorosa con el ex futbolista, sino que también dio detalles de su vínculo con el hijo de él, Benjamín.



Sofía decidió interactuar con sus seguidores de Instagram, quienes le hicieron varias preguntas referidas a su relación con Sergio Agüero, con quien parece no haber ninguna crisis de la que se venía hablando.





En ese ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, los usuarios de la red social quisieron saber cómo es el vínculo con Benjamín Agüero, el hijo que “El Kun” tiene con Gianinna Maradona.



En más de una oportunidad, la hija de Diego Armando Maradona le agradeció públicamente por su apoyo incondicional hacia Benjamín, especialmente cuando ella se puso a cargo de la organización de su cumpleaños.



“Benja es un amor, es lo más grande que hay. Es un nene bueno, ya no es casi un nene. Es súper respetuoso, es muy amoroso”, aseguró Sofía Calzetti sobre el vínculo con el hijo de Sergio Agüero.





“Toda la gente que lo conoce, mi familia, mis amigas, todos me dicen lo increíble que es”, reveló la pareja del Kun Agüero en referencia a Benjamín, nada menos que el nieto de Diego Maradona.



“Benja, te queremos y te extrañamos”, escribió Sofía Calzetti en dedicatoria a Benjamín, que tiene 13 años y actualmente juega en las divisiones inferiores de Tigre, quizás en busca de continuar el legado familiar.