Felipe Fort contó qué le dijo su papá cuando quiso saber por qué no tenía mamá

Ricardo Fort atravesó el umbral a otro plano hace casi una década, pero su impronta continúa latente en el imaginario colectivo. Como ley transitiva, un poco del interés desmesurado que generaba su figura se trasladó a sus hijos Martita y Felipe Fort.

El hijo del Comandante apareció en una entrevista de un medio digital y sorprendió al narrar la conversación extraña que edificó con su padre para tratar de entender el método en el que aterrizó al mundo, es decir, para conocer el motivo de la ausencia de una mamá.

Al notar que sus amigos sí disponían de ese rol materno, Felipe le consultó a Ricardo: “¿Qué es una mamá?”. Así narró el detalle de la respuesta del famoso: “No es que fue: ‘no, hijo, vos naciste por vientre subrogado, pero estás bien’. No fue así”.

Con una imitación del estilo verborrágico del mediático, el hermano de Martita describió: “Vos no tenés mamá. ¿Por qué? Porque no. ¿Para qué querés una mamá si me tenés a mí?”. Un diálogo peculiar, que se engloba en las características del chocolatero.

En cuanto a su absorción de la información, el joven de 18 años exteriorizó: “De a poco fui entendiendo lo que es un vientre subrogado”. A lo que le añadió una recreación de la explicación que le brindaron en su niñez: “Juntaron dos semillas y ahí nací yo. Soy el verdadero semilla”.

El entrevistador le consultó: "¿En algún momento tuviste la necesidad de conocer a la mujer que los llevó en el vientre?” Una incógnita loable, que se encuadra en varios casos de paternidades monoparentales y otras derivaciones, ante lo cual el adolescente contó: “No sé, o sí, no tengo idea”.

Así se abrió el campo a una cuestión legal, a todos los requerimientos que se activan en el sistema de “alquiler de vientre”, por el que también aterrizó al mundo Mirko, el hijo de Marley, y Matilda, la hija de Luciana Salazar; además del pequeño de Flavio Mendoza.

Felipe profundizó en sus impresiones y manifestó: “A mí me importaba ver la foto de la mina que donó el óvulo para ver cómo se veía. Ahora, nosotros sí la podemos conocer a ella, pero ella no a nosotros. ¿Para qué buscar a alguien que no conozco? Me la puedo cruzar caminando en la calle que para mí es una persona extraña que no conozco”.