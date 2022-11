El nuevo y fuerte tatuaje que se hizo Camilo

Camilo Echeverry sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un video en donde mostró cómo fue el proceso en el que plasmó en su cuerpo un nuevo diseño de tatuaje, el cual generó repercusión entre ellos.



El cantante colombiano utilizó su cuenta personal para subir las imágenes para disfrute de sus fanáticos, que llenaron de comentarios de elogio y de felicitaciones por el original diseño que trasladó a su piel.



“Adivinen por qué me tatué una vaca. No creo que lo logren”, escribió el cantante Camilo Echeverry, acompañando el mensaje con la imagen en la publicación en el feed de su Instagram.



Sobre el significado, fueron muchas las hipótesis, pero una de las que más se destacó fue que la primera palabra de Índigo, la hija que tiene con Evaluna Montaner, fue “muuu” o que era en referencia a su esposa amamantando a la niña.



Por su parte, Ricky Montaner no quiso ser menos que los seguidores de Camilo y dejó un divertido comentario para su cuñado. “Porque tú eres una vaquita lechera, bb”, le escribió uno de los hijos de Ricardo Montaner.



Otro seguidor opinó que era el shippeo de su nombre con el de su esposa (eVAluna + Camilo = VACA). Sin embargo, el cantante de “Vida de Rico” todavía no reveló el misterio en torno al significado.





Una de las cuestiones más curiosas del video es que, en principio, Camilo es quien dibuja la vaca que se tatuaría, aunque al final, al momento de mostrar el resultado final, se observa un diseño más detallado.



Lógicamente, el resultado final se ve muy diferente al realizado en el comienzo por el cantante colombiano en una servilleta, que se puede ver en el arranque del video publicado en su cuenta de Instagram.