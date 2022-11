Camilo contó cuál fue el gran paso que dio Índigo, su hija con Evaluna Montaner

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner hablaron de su hija Índigo y se mostraron muy orgullosos y felices con este cambio de vida que le significó la paternidad. Por supuesto, continúan con su postura de no mostrar a la beba en las redes sociales.



La vida de los jóvenes cantantes cambió radicalmente hace siete meses. Desde que anunciaron públicamente el embarazo, los fanáticos estuvieron muy pendientes de todas las novedades familiares.



Si bien muchos desean conocer a la nieta más pequeña de Ricardo Montaner, habrá que seguir esperando, dado que sigue firme la idea de no mostrarla en las redes sociales. Incluso, tampoco está previsto que aparezca en la serie de Disney+.





En una reciente entrevista que Camilo concedió a la revista Quién, reiteró que desean seguir respetando la privacidad de Índigo, aunque podría ser distinto cuando ella sea capaz de tomar sus propias decisiones.



“Cuando Índigo decida, vamos a estar para acompañarla, para ir de su manita, para que ella viva lo que quiera vivir. Cuando hoy le preguntamos qué quiere, solo anda diciendo ‘mamá y papá’, entonces todavía no tenemos una respuesta clara y no queremos decidir por ella”, comentó el cantante colombiano.



Asimismo, Camilo explicó que él y Evaluna vivieron y expusieron su vida privada en las redes sociales porque así lo decidieron ellos y no porque alguien los haya obligado o persuadido de que lo hicieran.





Por su parte, la hija de Ricardo Montaner confesó que la llegada de la niña cambió la dinámica del matrimonio y que aún se están adaptando a esta nueva etapa de sus vidas con la pequeña Índigo.



“El amor es el mismo, pero estamos volviéndonos a conocer en estas nuevas personas que somos. Yo soy completamente diferente a la que era hace siete meses cuando Índigo era un baloncito en mi panza, y él también era alguien completamente diferente”, expresó la joven cantante.