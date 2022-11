Cora Debarbieri reveló el nombre de su beba en camino

Da brazadas entre las esponjosas nubes, en un vuelo cálido y maravilloso. Cora Debarbieri camina por un periodo impresionante, de esos que no se describen con palabras, a raíz de disfrutar el sexto mes de su embarazo, junto a su pareja el periodista Martín Arevalo.

La panelista de América, que se desempeña en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco, vive un momento de indescriptible felicidad. Hace poquito, la comunicadora y el hombre del fútbol se animaron a confirmarle al mundo, tras guardar con mucho recelo, que aguardan a una beba.

Los dos famosos armaron un video muy especial, en sintonía con la tendencia actual de jugar con elementos y colores para lanzar la noticia del género de la criatura que reposa en la pancita de Cora. Así, con un globo explotado y que eyectó un polvo rosa, anunciaron que será una niña.

Debarbieri y Arevalo optaron por un camino diferente y durante más de cuatro meses resguardaron la noticia del embarazo bajo llaves, en un deseo de esperar que todo se confirmara de manera efectiva, para recién ahí salir a los medios a gritar su historia de amor.

Lo cierto es que ahora la atención se direccionó al nombre de la beba. Con la astucia de usufructuar que Martín viajó a Qatar para cubrir el Mundial para La Red, Debarbieri se juntó con amigas y justamente Pía Shaw encendió la cerilla de la polémica al solicitarle algo a sus seguidores.

Con una foto de la panelista y su pancita, rodeada de amigas Pía escribió un posteo muy llamativo, que actúa como confirmación de la búsqueda de un nombre. “Aprovechando que el padre no está… ya tenemos nombre! Hagan sus apuestas…”.

De ese modo, Shaw confirmó que entre todas hallaron una identidad perfecta para la niña que se gesta en el vientre de Cora, así como lo postuló a la nominación de los followers para dietectar si alguno aportó el nombre que salió de esa reunión.

Claro que no se esperaba la reacción de Martín, que no se quedó en el molde y gritó: “Querida Pia, mira que algo puse para que esa pancita creciera eh… La madre me sacó la posibilidad de los dos nombres, ustedes eligen el único…. No va así eh…”.