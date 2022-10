Así fue la fallida entrevista de Pía Shaw con Nicolás Cabré

Una vez más, Pía Shaw recordó la pésima experiencia que vivió junto a Nicolás Cabré cuando intentó realizarle una nota. Si bien fue hace ya varios años, cada tanto vuelve a hablar del episodio que, en ese entonces, la angustió.

Todo comenzó cuando en LAM las panelistas estaban contando diversas anécdotas con artistas. "Con Nicolás Cabré nunca más hablé. No creo que le interese y a mí tampoco", indicó Shaw y una compañera le consultó: "¿Qué pasó con Cabré?".

Nicolás Cabré

"Me hizo pasar un mal momento pero ya lo conté 40 veces", confesó la comunicadora y agregó: "Yo laburaba en AM y hacíamos chistes. Le hice el chiste de que un fotógrafo lo había seguido a él con la China Suárez. Conté una situación de que ellos estaban en la playa, en la arena y se habían peleado por una reposera. Y no le causó gracia".

Continuó: "Había una película que se hacía y me dicen que tenía que ir. Les digo ‘pero está Nicolás Cabré, ¿va a querer? No creo que tenga mucha onda’. Llegué, entré a una sala y estaba él solo, le digo '¡Hola!'. Yo venía de América y él en ese momento no hablaba con América directamente, estaba enojado con todo el canal y con todos los programas".

Por último, Shaw señaló: "Entonces le dije '¡Hola! Voy a debutar con vos' y me miró y me dijo 'Vos conmigo no debutás nada. Te vas ya de acá'. En ese momento se había enojado y él lo contó en un par de anécdotas. Fue tan feo que me fui y me largué a llorar. Y Guillermo Francella me consolaba".