El tajante revés de Cristina Pérez para quienes están embriagados por el Mundial de Qatar 2022

Cristina Pérez arremetió contra la excesiva atención que se le da al Mundial de Qatar de 2022, y tras la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita, la conductora cuestionó el estado de embriaguez que genera el popular evento deportivo.

Desde su editorial en Radio Rivadavia, Cristina Pérez expresó contundente: "¿Todo depende de un partido de fútbol, no? Al menos que vayas contra la corriente. Si ganó Argentina, vas a tener aún esa embriaguez en la cabeza que te hace reír de cualquier cosa y te hace creer que no pasa nada. Agarrate de la depresión porque te caés por ese tobogán interminable de estar en el increíble y manijeado 66,3% de compatriotas que creen que Argentina va a llegar a la final".

Luego de aclarar que escrbió su opinión antes de darse a conocer el resultado del primer partido de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Cristina Pérez agregó: "Si por esta hora me estás escuchando y Argentina no ganó, ni de casualidad te vas a acordar de Messi. Más bien te acordás de Santamaría, el sindicalista de los porteros que viajó con toda su familia y no entendés cómo hizo, o del senador kirchnerista de Salta que, a pesar de todas las recomendaciones hizo como Tomás Massa y se mandó a Qatar como si en una sociedad tan herida nadie le importara que los políticos tuvieran empatía. O como Macri, que dijo que Argentina ganaba el Mundial y era todo lo que no tenía que decir".

Cristina Pérez y un contundente editorial sobre el peso del Mundial de Qatar 2022 en la escena nacional.

A su vez, Cristina Perez remarcó: "En un ratito, esto no cambia nada la realidad de todos los días y la resaca no se pasará ni con un café. Mejor aprovechar el entretiempo para volver a la realidad. Me pregunto: ¿En qué se gastó ya el 30% del dólar soja? ¿Cómo hizo la guita Berni? ¿Qué otra maldad le hará Cristina a la Justicia?", continuó.

Poco después, en el pase radial con su colega Pablo Rossi, Cristina Pérez sentenció: "Romantizar el Mundial es un error y una deficiencia emocional". Mientras que la comunicadora apuntó que el Mundial de Qatar no debería oficiar como un escapismo para "querer solucionar con una embriaguez de un sábado lo que te pasa en la semana".

Finalmente, la periodista dejó en claro: "Hay problemas súper profundos en la Argentina: la crisis es demasiado honda para que un partido apague la realidad".