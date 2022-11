Santiago del Moro rompe el silencio y habla de las críticas a Gran Hermano 2022

Gran Hermano 2022 es sin lugar a dudas el ciclo más exitoso del año. De la mano de Telefe, el reality volvió con todo y sus números de rating (superando los 20 puntos por emisión) lo avalan con el programa revolución de la pantalla chica nacional.

Pero junto a la popularidad también llegaron las críticas a las que Santiago del Moro, su conductor, decidió responder durante una charla con LAM (América TV).

"Estoy sorprendido con la repercusión del programa. Laburando mucho y disfrutando. Soñé toda mi vida con hacer este programa. Soy fanático del formato y, cuando me propusieron hacerlo el año pasado, me encantó", comenzó diciendo el conductor.

"Pero había mucha incógnita. Nadie sabía cómo le iba a ir. Veníamos de estar encerrados durante la pandemia y no sabíamos si la gente se lo iba a bancar de nuevo", agregó.

Sobre las críticas, del Moro expresó. "Nunca esperé tanto quilombo en tan poco tiempo. Muchos esperan que los participantes den mensajes, digan cosas inteligentes o eduquen. Pero ellos están ahí porque quieren ser famosos, ganar el premio o vivir la experiencia. Pero son personas como cualquier otro", señaló.

En referencia al escándalo entre Alfa y La Tora, analizó: "Son temas que van surgiendo y están bueno que se discutan. Ella tiene una historia de vida muy difícil, atravesada por temas de acoso y abuso, y creo que sobredimensionó algo. Todo tomó una magnitud de algo que no había sucedido".

Finalmente, del Moro respondió a las críticas. "Todo lo que pasa afuera me parece bienvenido y trato de no colgarme, porque para hacer un programa que mida lo que mide Gran Hermano necesitás de todo esto también. No me lo tomo personal. El programa no soy yo ni el rating es por mí. Circunstancialmente, me toca hacer el programa. Lo disfruto y me encanta que nos vaya bien".