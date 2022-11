Gran Hermano 2022: familiares de un participante demandarían a Telefé

La casa de Gran Hermano transita por días de suma tensión. Luego de la broma de mal gusto que Alfa realizó sobre Coti, que determinó una sanción contra el participante de 60 años de parte de la producción: enviarlo a placa de nominados.

Pero esto no terminó ahí. Una de las grandes enemigas que tiene Walter en la casa es La Tora. La participante tomó esta actitud del participante para amenazarlo en varias oportunidades. Es más, hasta comentó en pleno vivo durante una gala de eliminación que quería que Alfa se fuera de la casa.

La polémica sigue generando repercusiones. En las últimas horas, se viralizó un video en donde Coti revela que La Tora le hace un polémico pedido respecto a Alfa.

Durante una charla, la oriunda de corrientes reveló que La tora le pidió que diga que Alfa había abusado de ella. "Yo estaba entrenando, Alfa me dio un abrazo y cuando me di vuelta ella me estaba mirando. No me sacó la mirada, siguió así. Yo me di vuelta y me hice la boluda", comenzó contando Coti.

"Es como que ella quiere que la excluyamos y la hagamos a un lado. Siento que me tiene bronca porque yo lo perdoné. Ella quiere que lo mande a la mierda y que yo diga: ‘Ay, me abusó’. Pero yo le dije que no. Quiere que lo escrachen", agregó El Conejo.

En este contexto, Santiago, hermano de Alfa, aseguró que están evaluando demandar a Telefe por los daños ocasionados contra el participante. El enojo de los familiares con el canal tiene que ver con que, desde la producción del programa decidieron sancionar al participante luego de haber sido parte de una situación junto a Coti.

En diálogo con Jorge Rial en Argenzuela, Santiago sostuvo que la situación fue "sacada de contexto" pero que de todas maneras lo que los interpeló como familia fue el hecho de que La Tora acusara gravemente a Alfa de acosador y abusador . "Eso de abusador y acosador, ya lo estoy manejando yo con mi familia y con la gente que corresponde", señaló.

Pese a que el hermano del participante no dio demasiados detalles legales de cuál sería la carátula de la causa por la que defenderán a su hermano, Sergio sostuvo que junto a su sobrina le solicitaron al canal "que se retracte de lo que dijo, porque mi hermano no es un abusador".