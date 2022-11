Gran Hermano 2022: viralizan un polémico video de La Tora

Lucila "La Tora" Villar se ha convertido en la enemiga número uno de los televidentes de Gran Hermano 2022. Luego de sacarse el micrófono (algo que está terminantemente prohibido en el juego) para decirle un secreto al oído a Juan y de complotar en contra de Julieta y Coti, la rubia protagonizó un nuevo escándalo.

La participante estalló de furia este domingo contra Alfa luego que se conociera la eliminación de Juan. El participante de 60 años no había quedado en placa por el voto de sus compañeros, sino que se sumó a los nominados luego de una sanción que aplicó la producción del reality por un comentario de índole sexual que le había hecho a Coti.

Mientras Alfa volvió a insistir que solo fue una broma, La Tora arremetió en su contra. "¿A qué broma te referís?", le dijo visiblemente enojada. .

"Estoy hablando con Romina. Acá no hay jefes ni jefas. Estaba hablando con Santiago del Moro y te metiste", respondió Walter. Y la rubia insistió: "Hay cosas así que no se llaman bromas. Esa es la gravedad que no entendés. Tendrías que pedir disculpas y ya".

"Te estoy hablando como sociedad. Que te pongas un desodorante en la pij* y que le digas ´mirá Cotita como la tengo´ no es una broma. ¿Qué parte no entendés, hermano?", le dijo a los gritos, entre otros insultos.

Tras las repercusiones de lo sucedido, en las redes sociales criticaron a la rubia por esa actitud. Incluso, algunos pidieron que sea sancionada. Además, viralizaron un video de su cuenta de TikTok con una frase poco afortunada.

En el posteo, La Tora mirá fijo a la cámara y se pone unos anteojos de sol. En la imagen se lee: "Y recuerden amigos, los menores que te comas no cuentan como ganado, son terneritos".