Escándalo en Gran Hermano: cortaron la señal porque uno de los varones se quiere ir

Gran Hermano avanza, no se detiene y en su paso arrollador por el rating también exhibe nuevos conflictos en la convivencia forzada, en ese confinamiento voluntario de los participantes. En ese entramado, en las últimas horas explotó la amenaza de Alfa de retirarse.

El más longevo de la casa volvió a amagar con la posibilidad de salir de competencia, una reacción que ya ha evidenciado, pero que nunca cumplió fehacientemente, por lo cual su palabra carece de veracidad auténtica y esta nueva tentativa no consiguió una aceptación rotunda de los televidentes.

¿Qué pasó? El sábado la voz de Gran Hermano propuso un juego, un desafío, que constó de medir las habilidades culinarias. Por eso armó dos equipos, que tuvieron como capitanes a los concursantes que se encargan de alimentar a todos a lo largo de la estadía.

De esa manera, Alfa y Romina capitanearon dos bandos, que tuvieron que confeccionar pizzas para que un jurado elija a las más rica. Los encargados de determinar eso fueron Alexis y Nacho, quienes se convirtieron en los ganadores de la prueba semanal.

Lo cierto es que los dirigidos por el hombre más polémico se impusieron. Eso desató la desazón de la ex diputada, quien no pudo ocultar su bronca, su indignación y su angustia por perder el desafío. Evidentemente no pudo gestionar la derrota.

Como si fuese poco, Alfa no tuvo mejor idea que cargarla, en otro de sus comportamientos habituales que tanta desagrado construyen en los seguidores del reality. Así, el más viejo de la casa picanteó a la ex legisladora y remarcó que había fallado.

Al escuchar eso, Romina no se contuvo y lanzó una definición fortísima. “Pará viejo degenerado”, le exclamó delante de todos en el living. Inmediatamente Walter se sintió ofendido y le respondió que se había equivocado, que no estaba de acuerdo con esa concepción.

De esta manera, agarró y se retiró del espacio. Según publicaron algunas cuentas de Twitter, Alfa se trasladó a la habitación con la intención de armar sus valijas para abandonar voluntariamente la casa. Y a raíz de todo este problema, Pluto TV detuvo la transmisión.