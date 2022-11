El feroz cruce entre Juliana y Romina en Gran Hermano

Gran Hermano está en el ojo de la tormenta por los escándalos que se desataron entre los participantes. Y es que Juliana y Romina se cruzaron fuerte tras un comentario de la joven que apodaron como "Tini". Fue ella quien le contó a sus compañeras como empezó todo.

"Si estás todo el día llorando por un chabón. No le vas a ir a decir a un chabón ‘¿te gusta como me queda este pantaloncito Maxi?’ Siendo empática, cruzate de la vereda de enfrente, está con un flaco, enamorados supuestamente, te peleas y pasa eso. No dirías ‘che hermana, media pila'", comenzó.

Fue entonces que continuó: "Está tergiversando todo y diciendo que yo dije que es una mala madre. Estamos todos locos. ¿Quién dijo que sos una mala madre? Le dije que la admiraba, no sé qué más quiere". Pero Romina ingresó a la habitación y decidió enfrentar a su compañera.

"¿Vos estás enojada conmigo por algo de anoche?", lanzó Romina. En ese momento, Juliana respondió: "Sí, yo quiero hablar con vos. No te enojes, vamos a hablar como dos personas adultas". Sin embargo, desde la producción de Gran Hermano decidieron cortar la transmisión.

Cabe recordar que hace días, La Tora puso al ciclo en el foco de todos los medios por la sanción que recibió: "Sin embargo, detecté una situación en la que Lucila le habló al oído a un compañero sabiendo que no llevaba el micrófono colocado. En el hecho al que hago referencia se han cometido dos desobediencias".

"Hablar en susurro para comunicarle un mensaje secreto a un compañero y deshacerse deliberadamente del micrófono. Lucila, por esta conducta has sido sancionada y se te anulará el derecho adquirido de salvar a uno de tus compañeros nominados esta semana", sentenció.

Pero La Tora decidió romper el silencio y defenderse ante sus compañeros tras perder el beneficio de poder salvar a uno de sus compañeros: "Yo nunca me saqué el micrófono. Dijo que la persona a la que le hablé no lo tenía, porque yo nunca me lo saco".