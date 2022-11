Lo que dijo Yanina Latorre al ver a Alfa de Gran Hermano desnudo

Las redes cobran un rol central para la nueva edición de Gran Hermano, ya que muchos fanáticos se encargan de compartir lo que ocurre en la casa, pero no llega a verse en la pantalla de Telefe.

Entre estrategias, discusiones y problemas de convivencia, en los últimos días se filtró una imagen de Walter "Alfa" Santiago desnudo y Yanina Latorre reaccionó de forma explosiva.

"Yo le mandé una foto a Nazarena (Vélez) de Alfa desnudo. El señor no es agraciado", disparó en LAM, por América TV y agregó, entre risas: "A Nazarena le gusta ver pitos".

"Me está viendo el Bocha, te lo pido por favor. No hagas que me separe", retrucó Vélez, haciendo alusión a Santiago Caamaño, su pareja desde hace varios años.

Mientras tanto, Latorre involucró a otra de sus compañeras del programa que conduce Ángel De Brito. "Andrea Taboada me miró con cara de depresión y me dice ´¿Todos los de 60 la tienen así?´", reveló. Y, como la locutora rápidamente se excusó asegurando que hizo el comentario con respeto, Latorre retrucó: "Ella es más de los pendejos".

Por otra parte, la esposa de Diego Latorre no dudó en elogiar a Juan Reverdito, el último eliminado del reality, que visitó el piso de LAM. "Yo le doy", manifestó con la verborragia que la caracteriza y cuando el taxista le devolvió el cumplido, bromeó con el viaje de su marido a Qatar por la cobertura del Mundial de fútbol. "Estoy sola ahora", aclaró.

Juan y Alfa estuvieron muy enfrentados durante las cuatro semanas que compartieron en la casa más famosa del país y para el último eliminado del reality se debía a la competencia por la atención de Romina Uhrig. "Está atacadísimo conmigo porque no tenía chance por la onda que tenía que Romi", señaló.

Y desmintió el rumor que instaló Walter tras su salida, que aseguró que Juan es pelado y las trenzas que luce en su cabeza son postizas. "Es como un entretejido, el olor a podrido que debe tener eso", manifestó el participante más grande de esta temporada.

"Es como una cosa hecha con lanita, tiene algo adelante que se le frunce y es como un casquete", le dijo a sus compañeros.

Y contó cómo llegó a esta conclusión: "Me di cuenta porque él estaba durmiendo y se le cayó, se le fue todo para adelante. No tiene pelo, debajo de todas esas trenzas no tiene nada".