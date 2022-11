El polémico posteo de Juana Viale por el que la “mataron” en redes sociales

Juana Viale fue blanco de muchas críticas en las últimas horas luego de un fallido intento por deslumbrar a sus seguidores en las redes sociales, en donde, lejos de obtener el resultado que buscaba, terminaron liquidándola.



Mientras disfruta de su buen momento profesional, con la conducción de los almuerzos de los domingos, Juana Viale comparte esporádicamente algunas fotos de momentos especiales o también algunas relacionadas a su lucha contra el maltrato animal.



A pesar de que cada vez que muestra parte de su intimidad suele recibir muchos elogios y mensajes más que positivos por parte de sus fanáticos, en esta ocasión no fue así: la actriz causó rechazo a raíz de dos imágenes que creyó que iban a tomarse de manera divertida.





En las fotos que compartió Juana Viale en su cuenta de Instagram se la puede ver recostada en una manta junto a un plato repleto de frutas cortadas. No obstante, lo que generó un fuerte malestar entre los usuarios fue que parte de su pelo estaba sobre la comida.



Una vez que notaron ese detalle, muchos de sus seguidores se lo remarcaron y comenzaron a comentar para mostrar se descontento al haber visto que la comida estaba debajo del cabello de la nieta de Mirtha Legrand.



“Te quiero, Juana, pero el pelo en la comida, no”, “el pelo en la comida. ¿Ella va a comer esa fruta? ¿La va a donar?”, “El pelo en la comida me parece que no es un buen mensaje”, “bastante fea la producción, el pelo en la comida es un asco”, fueron algunos de los mensajes.





Sin ninguna duda, muchos de los usuarios de Instagram se sintieron muy molestos por la sensación de que el plato de frutas estaba desperdiciado luego de que parte del pelo de Juana estuviera sobre él.



Juana Viale está viviendo un gran momento profesional y disfruta de cada emisión del programa de los domingos. Esa alegría hace que comparta mucho en sus redes sociales, aunque en esta oportunidad no le haya salido como esperaba.