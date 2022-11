El look de Ámbar, la hija de Juana Viale, que dejó a muchos sin palabras

Juana Viale y su hija Ámbar de Benedictis, de 19 años, hicieron un viaje relámpago a Rosario, en donde generaron una verdadera revolución al mostrarse muy bellas, compinches y con un estilo muy canchero.



Madre e hija viajaron como invitadas especiales a la fiesta de Melocotón, la conocida marca de indumentaria que celebra sus 40 años en la moda argentina. El party, uno de los eventos más esperados del año en Santa Fe, incluyó un súper desfile y un cóctel para 300 personas.



La presencia de Juana Viale y Ámbar fue una sorpresa para todos, dado que la nieta de Mirtha Legrand no suele coincidir en eventos sociales con su hija. Andrea Garrone, la anfitriona de la noche, es íntima de Marcela Tinayre y también de sus herederas.





Juana y Ámbar fueron acompañadas por César Eloy, una suerte de guía espiritual de Juana. Fueron directamente a un hotel en pleno centro para producirse y estar listas, a las 19, para hacer su entrada al Consulado de Italia, donde fueron recibidas por Marco Bocci, cónsul general de Italia en la ciudad santafesina.



La conductora eligió un outfit by Melocotón a puro brillo: un pantalón Oxford de lentejuelas en color negro (realizado especialmente para ella), que acompañó por una musculosa, blazer negro y zapatillas.



Por su parte, Ámbar impactó con un conjunto de mini y chaqueta a cuadros en blanco y negro, que combinó con borcegos. Cada una con su look y enormes sonrisas cómplices, aplaudieron desde la primera fila las propuestas de Rock and Love, la colección primavera – verano 2023.





En el desfile también se mostró un adelanto de los diseños de la próxima temporada de invierno, que se siguen fabricando en Rosario y que, desde hace cinco años, se confeccionan con máquinas italianas,



Después de brindar y soplar las 40 velitas en una torta gigante, Juana y Ámbar volvieron a Buenos Aires. La conductora tenía que grabar el programar del domingo y la joven de 19 años debía retomar su agenda y sus clases de Comunicación en la Universidad de San Andrés.