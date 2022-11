El doloroso momento de Anita Pauls: “Gracias por darme tanto amor”

Anita Pauls se encuentra por estos días atravesando un dolor momento, ocasionado por la pérdida de alguien que para ella y su familia era muy especial: su fiel compañero, su perrito Maxi.



“Adiós Maxi. Conocerte y convivir con vos fue algo maravilloso. Gracias por ser tan buen amigo. Gracias por adoptarme como tu humana y darme tanto amor”, comenzó en su posteo la actriz.



“Gracias por tu hermosa compañía en momentos de soledad”, agregó Anita Pauls en su doloroso posteo en Instagram, en el que, además, compartió imágenes de inolvidables momentos.





“Gracias a vos la bendi está hoy acá, porque bien sabemos que sos lo que más me gustó del padre”, comentó la actriz, en referencia a que, originalmente, el perrito era de su actual pareja.



“Vamos a extrañarte mucho. Voy a extrañar tu inteligencia y tu ternura. Voy a extrañar nuestra rutina y todas las veces al día que me sacabas a pasear. Un honor haber compartido la vida con vos. Gracias totales, compañero. Te amo por siempre”, cerró en su posteo.



Anita Pauls está en pareja con Brian, el padre de su primera hija. Sobre él, hace un tiempo la actriz recordó cómo inició su romance. “Me escribió un mensaje privado de Instagram. Yo había llegado hacía dos días. Tenía cero planes, hablamos varias veces. Me invitó a salir y se dio”, contó.





La actriz estaba en Los Ángeles cuando comenzó la pandemia. No pudo regresar a la Argentina, pero allí conoció a quien hoy es su compañero de vida y padre de su hija. “Nos conocimos un 27 de diciembre”, reveló.



Anita contó alguna vez que el perrito Maxi fue quien los unió. “No me gustó al principio. Quedamos en contacto porque me ofrecí a cuidar a Maxi cuando él tuviera que viajar. Amo los animales. ‘Me interesa más tu perro que vos’, pensó al comienzo”, recuerda.