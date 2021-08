Anita Pauls habló de su consumo de droga durante su embarazo

Poco más de un mes atrás, Anita Pauls se convirtió en madre de Bendi Aissa. Durante su embarazo debió lidiar con varios malestares y por ello, recurrió al consumo de una droga para aliviarlos. "Me parece que cada mujer vive el embarazo como puede y que nadie es nadie para juzgar a otra persona, de última no lo hagas, son las cosas de la vida", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen.

"Yo en el primer trimestre sufrí un montón las náuseas y vaporizarme con marihuana me hacía bien", reveló.

"No es como una cosa recreacional que 'me fumo un porro' o sea lo necesitaba, estaba pesando 45 kilos y era muy bajo peso para mí y encima estaba embarazada. Esto me ayudaba mucho más que meterme un medicamento o soluciones que me ofrecían que no me ayudaban", sumó.

Anita Pauls junto a Bendi Aissa

Y reconoció: "No siento que nadie tenga voz para juzgarme y decir si está bien o mal. Averiguando sobre el tema de la marihuana, al final de cuentas no hay pruebas de que haga mal. Te dicen que no te lo recomiendan pero no hay pruebas".

"El primer trimestre fumé marihuana vaporizandome y nunca más volví a estar drogada o sentir ese efecto que puede tener una droga, gracias a Dios. Es como en este momento estar sobria", manifestó.

Anita Pauls

Pauls explicó que la marihuana le facilitó que se le abriera el apetito. "A mi me ayudó y me preocupé muchísimo cuando estaba bajando de peso y no podía comer. Cada uno con su viaje y las elecciones que considera mejor", cerró.