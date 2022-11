Zulma Lobato le pidió ayuda a L-Gante para resurgir como artista: "Me iría para arriba"

Desde hace años que Zulma Lobato atraviesa un panorama delicado a nivel económico que repercute en su situación anímica. Ella, que tuvo su momento de fama mediática en 2009, cuando era figurita fija en el programa de Anabella Ascar, en Crónica, hace tiempo que no consigue trabajo y está sumida en deudas.

Pero Zulma tuvo una idea brillante para resurgir en el medio: apelar a la fama de un joven ultra exitoso, L-Gante. Con la intención de llamar la atención del referente de la cumbia 420 que factura millones de pesos por mes y convierte en oro todo lo que toca, la artista le dejó un mensaje en el programa del periodista César Notaro.

Alentada por el conductor, Lobato tuvo su momento en pantalla para intentar salir adelante y remontar su carrera artística, de la mano del joven de General Rodríguez que no para de crecer en lo suyo y que viene de grabar un videoclip con Wanda Nara, luego de semanas de coqueteos.

“Me encantaría que me convoque para hacer ´Yo soy Zulma´ en versión 420 y trabajar con él, porque hasta en Europa trabaja, es muy famoso. Sé que me iría para arriba”, dijo Zulma, esperanzada con la idea, mientras Notaro apeló a la empatía de Elián Valenzuela.

“Dale una manito a Zulma en versión 420, yo sé que se la vas a dar”, dijo, a lo que Lobato agregó, esperanzada: “Yo estoy abierta a sus propuestas, él es un chico muy conocido que gana muy bien, le pagan millones”.

Días atrás, su representante, Lautaro Reyes, habló con Juan Etchegoyen por Mitre Live y describió la situación desesperante que padece la artista desde 2020, cuando su trabajo, principalmente apariciones en fiestas y boliches, se interrumpió por la pandemia.

A pesar de que Lobato lrecientemente le ganó un juicio a Crónica TV, aún no cobró un peso de los 300 mil que le corresponden tras el fallo a favor. “Zulma la pasó muy mal en la pandemia y lo que está pasando es una continuidad”, aseguró Reyes sobre su representada que en septiembre apareció en una foto con Fernando Sabag Montiel, el atacante que intentó matar a Cristina Fernández.

“Salió el juicio que le ganó a Crónica y esta semana me llamó muy mal anímicamente diciéndome que no tiene novedades y que sus abogados no le atienden el teléfono, ella ya tenía que haber cobrado y nunca lo hizo”, explicó.

El manager indicó que para Lobato es apremiante hacerse de ese dinero para vivir, ya que recién ahora logró ponerse al día con las deudas con los alquileres que se le acumularon durante la pandemia. Ahora, habrá que ver si L-Gante responde a su pedido.