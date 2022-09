La foto con Zulma Lobato del atacante de Cristina Fernández de Kirchner: "El día que..."

La Argentina y el mundo siguen conmocionados ante el intento de magnicidio sucedido en la noche del 1 de septiembre, cuando Cristina Fernández de Kirchner llegó a su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

En cuestión de minutos se hizo viral el rostro de Fernando André Sabag Montiel, conocido también como Fernando Salim, el hombre que apuntó y gatilló, sin suerte, una pistola Bersa calibre 32 contra el rostro de la Vicepresidenta, en medio del tumulto y la confusión de la vía pública.

De nacionalidad brasileña y de 35 años, vecino de La Paternal, Sabag Montiel, que de inmediato fue detenido por la Policía, tenía llamativos perfiles en sus redes sociales, que a la madrugada fueron dados de baja.

Además de seguir grupos y sitios que se presentan como radicalizados, órdenes masónicas o logias, el joven ponía su like en páginas variopintas, como “Coach Antipsicópatas”, “Comunismo Satánico”, entre otras. Y también, presumía de sus fotos con las figuras mediáticas que se encontraba en la calle, entre ellas, Zulma Lobato.

"El día que conocí a Zulma Lobato", expresó Fernando André en abril de 2022, junto a una imagen donde se lo ve en la calle junto a la artista, con su rostro cubierto con un barbijo y aspecto desmejorado.

“Estoy mal económicamente porque acá no me dan trabajo. Me quedaré hasta el 2023 y si esto sigue así, me iré a España, que ahí si me dan trabajo”, contó Zulma a Farándula Show, desde Mar del Plata, semanas después de prestarse amablemente a la foto con Sabag Montiel, sin saber que estaba posando ante un potencial magnicida.

Además de fotografiarse con Lobato, el hombre también había publicado una postal junto a Christian de Lugano, un joven adicto a las drogas muy polémico. “Me encontré a Cristian de Lugano. Encima me pedía falopa, es tal cual de quemado lo ven en las redes", escribió, junto a la foto donde se lo ve sonriente al lado del otro “famoso” detectado.