La hermana de Thiago de Gran Hermano opinó sobre el amorío con Daniela: “Lo quiere para…”

Thiago Medina no pasa desapercibido en Gran Hermano, en primera instancia por su historia de vida, esa que lo llevó a rápidamente construir un puente de empatía con miles y miles de espectadores, para ganarse el corazón de una enorme mayoría en el reality.

Con el paso de las semanas, el joven de 19 años adquirió otro tipo de visibilidad por el arresto de su padre, acusado por su hijastra de ejercer violencia en el interior de la casa de González Catán. Una noticia que recorrió todos los medios y que se transformó en tendencia.

Ahora, Thiago también navega por el centro del interés por lo que experimenta en el aislamiento con Daniela, en esa especie de amistad de extrema confianza que creció a todo tipo de relación y que en las últimas horas dejó una sensación de un paso netamente amoroso.

En un episodio peculiar de Gran Hermano, lso participantes realizaron un gesto de aprobación ante las cámaras, en esa exigencia del reglamento para poder intimar. Unas imágenes que demostraron que debajo de las sábanas sucedió algo, como mínimo unos besos.

Sobre esto fueron a consultarle a Camila, la hermana mayor de Thiago, quien ya había hablado durante varias ocasiones en los medios. Respecto a ese momento pasional, la joven de 28 años tiró: ¡Tenía una cara de feliz cumpleaños!".

A la hora de ofrecer su opinión de lo que realmente aconteció con Thiago, Camila conjeturó, en un móvil con A la Barbarossa: "Cuando se taparon yo creo que fue un beso. Hubo besos". Y luego añadió lo que piensa que siente su hermano: "Yo lo veo a Thiago que está jugando bien y que se está enganchando con Daniela".

Hasta que la hermana de Medina no dudó en aseverar que la concursante esconde otras intenciones espurias con este cachondeo: "Para mí Daniela está con él por conveniencia. Espero confundirme igual". Aunque le brindó todo su apoyo a Thiago: "Pero no voy a estar opinando de la novia que mi hermano quiera tener. Si a él le gusta… Él es muy compañero. Ella no quiere dar el paso, Thiago ya está ahí. Pero Daniela piensa en la familia de afuera…".