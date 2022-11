La dramática confesión de la hermana de Thiago de Gran Hermano

Desde que se estrenó Gran Hermano, hace más de tres semanas atrás, en la televisión argentina y en las redes sociales no se habla de otra cosa. Sin embargo, uno de los participantes se convirtió en noticia hace pocos días, cuando se conoció que su papá fue detenido por la policía.

Se trata de Thiago, quien hasta el momento desconoce lo que sucedió con Ricardo Medina y su hermana melliza Camila. Fue la joven quien radicó la denuncia en contra del hombre en la Comisaria de la Mujer y lo acusó de haber llegado a su casa en estado de ebriedad y haberla agredido físicamente a ella y a su hermanitos menores.

Camila es hijastra de Ricardo, por lo que no tiene un vínculo de sangre con él, pero no deja de ser el padre de sus hermanos y tener una relación familiar que agrava la agresión. Hasta el momento, el participante de Gran Hermano ignora lo sucedido fuera de la casa, un tema que realmente genera debate en el mundo virtual.

Ahora, con la reciente salida de Mora del reality show y su visita a LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en la pantalla de América TV, Estefanía Berardi sumó nueva información sobre la causa. La panelista aseguró que Ricardo Medina continúa detenido: “Todavía no hubo nuevas novedades porque la justicia tiene sus tiempos. Siguen con la etapa de pericias y todavía no hay una carátula”.

“Si se las vio a las hermanas de Thiago en la comisaria de Virrey del Pino entrando, se ve que lo fueron a visitar”, expresó la angelita y reveló un dato inesperado de Camila. Según Berardi, la joven de 28 años no quiere hablar y está totalmente arrepentida de la exposición que ganó la causa.

“Camila no quiere hablar, está arrepentida de la exposición, no le hizo bien. Entre los hermanos decidieron que es mejor no exponer ni decir nada. Ella subió una historia diciendo ‘quiero que pase esta tormenta’”, agregó.

Además, tanto la panelista como Ángel de Brito contaron que la hermana del participante de Gran Hermano compartió una charla de WhatsApp con su tía en su estado y allí se pudo leer un mensaje de la mujer que decía: “Te quiero mucho, siempre fuiste la más sufrida. Siempre cobrabas vos y nunca me diste un peso… Como me enojaba yo con tu mamá cuando te pegaba”. Esto dejó en evidencia un rumor que circulaba desde hace un tiempo y es que las situaciones de violencia eran habituales en la familia de Thiago.