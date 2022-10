Gran Hermano 2022: Thiago hizo llorar a toda la casa al recordar a su mamá

Thiago conmovió a todos los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) al relatar cómo afrontó la muerte de su mamá cuando él tenía 8 años. "No la pude disfrutar", comenzó recordando. Su desgarrador llanto interrumpió su relato mientras Nacho, quien también perdió a su mamá, lo observaba visiblemente quebrado.

"Lo que más me dolió fue perder a mi mamá cuando yo tenía 8 años", agregó. "Siempre veía que en el día de la madre todos estaban con su mamá y yo no me sentía bien cuando festejaban", dijo el joven de 19 años. "Tu mamá está siempre con vos", le respondió Maxi, intentando consolarlo.

Recordemos que durante una entrevista con LAM, Camila, la hermana de Thiago, también recordó el difícil momento que vivió tras la muerte de su madre.

"Mi mamá estaría feliz por Thiago. Creo que hay que seguir para adelante y acá estamos todos juntos, pasamos miles de cosas, seguimos de pie. A veces hay que tocar fondo para valorar a las personas que tenemos al lado. Siempre que pasa el Día de la Madre me duele porque hace años que no la escucho decir que me ama", dijo Camila rodeada de la emoción de todos sus hermanos.

Thiago.

"Estoy feliz por él y por todos mis hijos porque los amo, con toda mi alma. Hoy le pasó a Thiago pasar por este momento. Me alegro por él, por sus hermanos y por mí también", agregó su padre,