Se filtró un chat privado de Luciano Castro y Flor Vigna

Florencia Vigna y Luciano Castro suelen mostrarse, además de muy enamorados, muy apasionados, desde el comienzo de su relación, cuyos detalles acostumbran a compartir en las redes sociales, con mensajes de amor, proyectos y hasta con cuestiones del día a día.



En esta oportunidad, fue Flor quien subió a su cuenta de Instagram una charla muy íntima que tuvo con el actor, que le mandaba efusivos mensajes de amor y también de apoyo incondicional.



“¡Buen día, amor! Hoy la rompes toda. ¡Te amo!”, comenzó escribiéndole Luciano Castro. Ante semejante mensaje de aliento, Flor Vigna le respondió: “Gracias, mi amor. Estoy un poquito caga…”.



En ese momento, Luciano Castro intentó tranquilizarla. “Te amo, amor. Está bien que estés un poco caga… Porque sabés que, como estás un poquito caga… vas a tener que vencerlo eso y vas a sacar lo mejor de vos como siempre. Te amo”, le dijo el actor.



“Te amo. Te amo mucho, sabelo. Te comes el mundo. Andá para adelante sin miedo porque si le pegás a una pared, tenés tanta fuerza que la vas a pasar de lado. Te amo, te amo y te amo”, cerró Luciano.



Hace unas semanas, Flor Vigna había sorprendido a sus seguidores de Instagram con un nuevo y jugado tatuaje. La pareja de Castro se realizó una serpiente con un imponente par de alas de águilas.





“Me tatué las pompis”, escribió la influencer al momento de compartir las imágenes. Aunque optó por agregarle un toque de humor en la publicación, pero con un sentido mensaje. “últimamente me estoy juzgando menos a mí y menos a los demás. Posta, se vive más feliz y libre”, comentó.



Ese posteo recibió más de 70 mil likes de cientos de comentarios halagándola no sólo por el diseño de su tatuaje, sino también por su increíble figura. “Creo que después de una crisis tan fuerte conmigo no me quedó otra que renacer”, comentó Flor en un ida y vuelta con sus seguidores.