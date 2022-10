Flor Vigna impactó a todos con su nuevo tatuaje: "Me tatué las..."

Flor Vigna volvió a sorprender a sus millones de seguidores de Instagram al compartir con todos ellos su jugado nuevo tatuaje. Acostumbrada a compartir el minuto a minuto de su vida a través de fotos y videos, encontró también en esta plataforma un espacio para comunicarse de forma directa y fluida con sus fans.

En este sentido, en las últimas horas, compartió un video en el que mostró la espalda baja. Allí se puede ver un tatuaje de una serpiente con un imponente par de alas de águila.

"Me tatué las pompis", escribió a la hora de compartir las imágenes. Aunque optó por agregarle un toque de humor, en la publicación decidió dejarle a sus fans un sentido consejo: "Últimamente me estoy juzgando menos a mi y menos a los demás. Posta que se vive más feliz y libre".

Como era de esperarse, el posteo recibió más de 70 mil Me Gusta y decenas de comentarios que halagaron su cuerpo y el diseño elegido.

Minutos después, Vigna se dispuso a contestar algunas preguntas en sus Historias y se explayó en la idea previamente transmitida en la publicación. "Creo que después de una crisis muy fuerte conmigo no me quedó otra que renacer. Igual aún la tengo, pero trato día a día de decirle ‘dale’ a todo lo que me acerca a ser más libre, ser más amiga mía y de mi mente para poder conquistar todo lo que quiero y que el viaje sea más bonito", manifestó.