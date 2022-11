En la más reciente emisión del programa de Mirtha Legrand, la diva atravesó un acalorado momento cuando un invitado le reveló el llamativo título que tendrá una obra que le ofrecieron protagonizar.

El bailarín, director y coreográfo Aníbal Pachano habló en La noche de Mirtha (El Trece) sobre el éxito de su espectáculo, Así vuelvo, que conquistó seis nominaciones a los premios ACE. Mirtha Legrand elogió detalles del show de su invitado, quien además contó que tiene otros proyectos en vista para el futuro.

En un momento de la emisió, Legrand le preguntó a Pachano si está interesado en dirigir o actuar y el invitado respondió: “En realidad voy a dirigir, tengo ganas de hacer este proyecto de arte y oficio. Y me están ofreciendo una obra (como actor) que me interesa por el título y por toda una connotación”.

Aníbal Pachano, el invitado que le hizo pasar un acalorado momento a Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand no dudó en incentivar al artista para que acepte esa propuesta y se mostró inquieta por saber el nombre del espectáculo en cuestión. “Bueno, la obra que me ofrecieron se llama ‘Monólogos del cu...’, que no te va a gustar el título”, deslizó frontal Aníbal Pachano frente a la acalorada mirada de la legendaria conductora.

“La verdad que no me lo esperaba”, expresó la diva tapándose y abanicándose la cara entre risas. “Ella insistió y hasta que no se lo dijeron, no paró. Y cuando se lo dijeron, recurrió al abanico”, se autoparodió Mirtha.

En el programa, también hubo espacio para que Pachano hable sobre su situación de salud. “Muy bien, con algunos achaques. Tuve una operación y me sacaron un tumor bastante grande del parietal izquierdo. Siempre voy de buen humor. Me agarra un poquito antes, con alguna cosa externa, pero voy tranquilo”, contó el director.