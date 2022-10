Este sábado, en los primeros minutos de emisión de La noche de Mirtha (El Trece), su conductora decidió demostrarle a su público que no usa peluca haciendo un particular gesto. Mirtha Legrand decidió tirarse del pelo para así dejar en claro que su melena es natural.

Mientras estaba describiendo su look de la noche, Mirtha Legrand agradeció a sus peluqueros y maquilladores, subrayando un importante detalle. “Me peinó Leo Cosenza, que está aquí. Muchas gracias. Muchos me preguntan si tengo postizos. Y no, es mi pelo todo eh. Miren, me tiro yo sola. Es mi pelo, todo mi pelo”, expresó la diva mientras tiraba suavemente de su pelo.

El momento en que Mirtha Legrand demostró frente a cámaras que no usa peluca.

La situación fue celebrada con risas de los presentes, y acto seguido Legrand pasó a describir su vestido amarillo de mangas largas y cuello alto. “Es divino, maravilloso. Dicen que el amarillo no va en televisión, pero va perfecto. Son habladurías, le hacen mala fama al amarillo”, expresó Mirtha.

Luego, la conductora se dirigió a la mesa para dar inicio a su cena televisada junto a la dirigente política Elisa "Lilita" Carrió, el periodista Hugo Alconada Mon, las conductoras Teté Coustarot y María Belén Ludueña y el sobreviviente a “la tragedia de los Andes”, Carlos Páez Vilaró.

MIrtha Legrand lució espléndida con un vestido amarillo.

A pesar de que su estilo de conducción no está caracterizado por los pases de comedia, no es la primera vez que Legrand arranca un par de sonrisas a su público con sus graciosas acotaciones. Un par de ediciones atrás, minutos antes de cenar, leyó: “Nos acompaña con sus exclusivos vinos la bodega Escorihuela Gascón fundada 1884? e inmediatamente acotó: “Juro que yo no estaba”. El guiño a su longevidad divirtió a sus invitados y demostró que no hay nada que no pueda tomarse con un poco de humor.